Мир В МИД Польши подсчитали, сколько тысяч украинцев ежегодно получали карту поляка

2018-09-17 21:30 396

 

Карту поляка с 2008 по 2017 год получили 101 937 украинцев. Такие данные предоставили в МИД Польши.

Около 10 тысяч граждан Украины ежегодно получали карту поляка, но в течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов украинцам - ежегодно более 13 тысяч.

В первом полугодии 2018 года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тысяч заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на тысячу больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Также известно, что в течение 10 лет, до июня 2018, 1248 граждан Украины получили отказы в получении карты поляка.

Больше всего карт поляков с 2008 по июнь 2018 получили граждане Беларуси (почти 120 тысяч). Кроме того, более 6 тысяч карт выдано гражданам России, более 3 тысячи - жителям Казахстана, более 1700 - уроженцам Молдовы, 605 - Узбекистана, 132 - Азербайджана, 95 - Армении, 65 - Туркменистана.

Карта поляка - документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Целью получения документа считается необходимость поддержки польских граждан и их потомков в странах, образованных после распада СССР.

Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения документа на пребывание в Польше, а также ускоренную процедуру получения гражданства страны, получения льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и тому подобное.

Как сообщала "Страна", СБУ заявила о раскрытии группы, которая обеспечила документами более 500 нелегалов. Также "Страна" писала, как пограничники задержали нелегалов из Ирака, которые прорывались через границу в Польшу.

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