Политика Суд по делу госизмене Януковича сделал замечание адвокату

2018-09-17 21:00 309

 

Председатель коллегии судей Шевченковского районного суда Киева Владислав Девятко сделал замечание адвокату Александру Байдыку за повторное цитирование в своей речи во время дебатов показаний свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

"За прошедшие 40 минут вы во второй раз цитируете показания свидетелей, которых цитировали 2 часа назад ... Это - замечание председательствующего, поскольку вы цитируете свидетелей, и это цитирование не всегда касается обстоятельств, о которых идет речь", - сказал Девятко.

Стоит отметить, что выступление Быйдыка в судебных дебатах продолжается третий день общим количеством 16 часов.

Так, выступление адвоката в судебных прениях началось 13 сентября 2018 года.

Как сообщалось раннее, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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