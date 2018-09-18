Политика Регулятор повысил тарифы на поставки электричества

2018-09-18 18:00 321

 

Повышение стоимости услуг связано с увеличением фонда оплаты труда работников облэнерго.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг решила повысить с 1 октября тарифы на распределение и поставки электрической энергии для ряда облэнерго в связи с увеличением фонда оплаты труда.

Согласно тексту документа, тариф Киевоблэнерго на распределение электроэнергии для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) вырастет на 4,82% - до 20,23 гривны за МВт-ч, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) – на 7,59% - до 163,91 гривны за МВт-ч.

Тариф компании на поставки электроэнергии с 1 октября для первой группы потребителей вырастет до 7,44 гривни за МВт-ч (+11,38%), а для второй группы – до 37,18 гривни за МВт-ч (+11,28%).

В целом регулятор пересмотрел тарифы для около 30 энергопоставляющих компаний, что позволит обеспечить средний рост зарплат для работников облэнерго почти на 10%.

Ранее в Нацкомиссии заявили, что тарифы на электроэнергию будут относительно стабильными до полного запуска рынка в июле 2019 года.

Отметим, две недели назад НКРЭКУ приняла решение повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение для ряда водоканалов на 12%.

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