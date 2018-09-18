Мир В Госдуме России призвали разорвать дипотношения с Израилем

2018-09-18 20:00 135

 

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов призвали главу МИД России Сергея Лаврова проработать комплекс мер в ответ на "провокацию Израиля" в Сирии, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Об этом говорится в письме депутатов, копия которого есть в распоряжении РБК.

Как утверждают депутаты, инцидент с самолетом Ил-20 является "явно враждебным по отношению к России шагом". "Это нельзя воспринимать никак иначе, чем действие не партнеров, но противников", — говорится в обращении депутатов.

Как отметили авторы письма, речь идет о жизни российских военнослужащих, и в этой ситуации "приемлемых компромиссов с Израилем просто не просматривается". Посол Израиля был вызван в МИД России. Израильская сторона впоследствии выразила соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и заявила, что причиной крушения Ил-20 стал обширный и неточный огонь сирийских ПВО.

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