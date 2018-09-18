В пирамиде Хеопса обнаружили уникальные свойства электромагнитного поля

Мир Исследователи обнаружили уникальные свойства электромагнитного поля в пирамиде Хеопса

2018-09-18 20:30 141

 

Новые исследования показали, что египетские пирамиды построены так, чтобы идеально фокусировать электромагнитную энергию, как будто для того, чтобы их обитатели не имели проблем с сигналом FM-радио или Wi-Fi.

Исследование группы российских физиков, открывающее таинственные свойства пирамиды, было опубликовано в авторитетном научном издании Journal of Applied Physics, которое выпускает Американский институт физики, и сразу получило поддержку со стороны многих ученых, причем как физиков, так и историков.

Работа исследователей, показавших необычные особенности пирамиды Хеопса, заставляет задуматься не только о физических свойствах строения, но и о том, кто и зачем мог построить такое более 4 тыс. лет назад.

Ученые проанализировали, как электромагнитные волны рассеиваются и поглощаются внутри пирамиды. Выяснилось, что конструкция пирамиды идеально подходит для того, чтобы электромагнитные волны направлялись во внутренние помещения пирамиды и в область, которая расположена под ее основанием.

Таким образом, наилучший “прием” обеспечивается в двух усыпальницах - Хеопса и его жены а также в третьем помещении - незаконченной усыпальнице ниже основания пирамиды (до сих пор неизвестно, кому она предназначалась). Это совершенно неожиданный результат.

Пирамида устроена так, будто кто-то хотел, чтобы в определенных ее частях были оптимальные условия для взаимодействия с электромагнитными волнами.

Постройка зданий, внутри которых электромагнитные волны распространяются оптимальным образом - мечта любого современного человека, который устал от того, что его ноутбук не всегда ловит WiFi в собственной квартире.

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