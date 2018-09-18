Политика Европа потребовала от России освободить Сенцова

2018-09-18 17:30 156

 

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова направила министру юстиции России Александру Коновалову письмо с призывом пересмотреть дело и освободить политзаключенного Олега Сенцова, пишет Радио Свобода.

Юрова призвала обеспечить доступ украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой к Сенцову .

"Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело из гуманитарных соображений и, учитывая международные обязательства России в области прав человека, освободить Сенцова, - отмечается в письме. - Такой жест направит миру мощный сигнал об обязательствах России соблюдать международное право и права человека".

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