Политика Европа потребовала от России освободить Сенцова

2018-09-18 17:30 156

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова направила министру юстиции России Александру Коновалову письмо с призывом пересмотреть дело и освободить политзаключенного Олега Сенцова, пишет Радио Свобода.

Юрова призвала обеспечить доступ украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой к Сенцову .

"Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело из гуманитарных соображений и, учитывая международные обязательства России в области прав человека, освободить Сенцова, - отмечается в письме. - Такой жест направит миру мощный сигнал об обязательствах России соблюдать международное право и права человека".