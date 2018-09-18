Крушение Ил-20 в Сирии: Израиль резко ответил России на обвинения

Израильская армия отрицает свою ответственность за крушение российского самолета Ил-20 над акваторией Средиземного моря и выражает скорбь в связи с катастрофой.
В свою очередь, в Министерстве обороны РФ заявили, что воздушное судно подставили под огонь израильские истребители F-16.
"Израиль скорбит по поводу гибели членов экипажа российского самолета, который был сбит в результате удара средств сирийских ПВО", — говорится в заявлении оборонного ведомства страны в Twitter.
Также израильская сторона заявила, что считает Дамаск "полностью ответственным" за инцидент с российским Ил-20.
Военные утверждают, что оповещали российских коллег об авианалете, задействовав существующий механизм коммуникаций.
Израиль готов предоставить правительству РФ всю необходимую информацию для расследования инцидента с Ил-20.