Мир Крушение Ил-20 в Сирии: Израиль резко ответил России на обвинения

2018-09-18 16:45 144

Израильская армия отрицает свою ответственность за крушение российского самолета Ил-20 над акваторией Средиземного моря и выражает скорбь в связи с катастрофой.

В свою очередь, в Министерстве обороны РФ заявили, что воздушное судно подставили под огонь израильские истребители F-16.

"Израиль скорбит по поводу гибели членов экипажа российского самолета, который был сбит в результате удара средств сирийских ПВО", — говорится в заявлении оборонного ведомства страны в Twitter.

Также израильская сторона заявила, что считает Дамаск "полностью ответственным" за инцидент с российским Ил-20.

Военные утверждают, что оповещали российских коллег об авианалете, задействовав существующий механизм коммуникаций.

Израиль готов предоставить правительству РФ всю необходимую информацию для расследования инцидента с Ил-20.