Политика Климкин заявил, что Россия взяла курс на фрагментацию Украины

2018-09-18 19:00 144

 

Целью России больше не является создание в Украине пророссийской реальности, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Россия хочет добиться фрагментации Украины и даже не скрывает своих намерений, сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин 17 сентября на заседании Евроатлантического форума в Киеве, сообщила "Европейская правда".

"Российской целью более не является создание в Украине пророссийской реальности. Если в России остались разумные люди – а они там есть, – то они оставили надежду на это и сейчас четко следуют идее фрагментации Украины", – отметил министр. Климкин добавил, что сейчас это ключевая идея России.

"И поэтому нет смысла делать табличку, кто из наших кандидатов является более пророссийским", – сказал он. По мнению министра, "чем быстрее трансатлантический мир поймет, что Украина играет экзистенциальное значение для самого трансатлантического мира, тем лучше не только для Украины, но и для самого трансатлантического мира".

В марте 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым. C апреля 2014 года на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.

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