Мир Путин отреагировал на уничтожение российского Ил-20 в Сирии

2018-09-18 17:01 177

Президент РФ заявил, что Россия примет ответные действия, "которые заметят все"

Президент РФ Владимир Путин назвал "цепью трагических случайных обстоятельств" крушение российского самолета Ил-20 в Сирии. Об этом он заявил 18 сентября на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции.

Путин отметил, что не стоит сравнивать крушение Ил-20 в Сирии с событиями 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, так как Анкара тогда действовала "умышленно".

"Это (катастрофа Ил-20, - ред.) скорее похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет. Но, безусловно, мы должны серьезно в этом разобраться", - заявил Путин.

Он также сообщил, что Россия примет ответные действия, которые будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих в Сирии. "Это будут шаги, которые заметят все", - сказал президент РФ.

Сегодня, 18 сентября, над Средиземным морем в 35 км от побережья ракетой ПВО Сирии был сбит российский Ил-20 с 15 военными на борту.

Минобороны РФ заявило, что военно-транспортный Ил-20 был сбит над Средиземным морем ракетой сирийской ПВО, так как "им прикрывались истребители F-16 ВВС Израиля".

Израиль считает, что крушение российского военного самолета Ил-20 в Сирии в результате попадания ракеты - это ответственность режима сирийского диктатора Башара Асада, ПВО которого атаковала российский самолет.