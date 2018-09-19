За минувшие сутки, 18 сентября, боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военных погибли, один военнослужащий получил легкие ранения. Об этом сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
"Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибло, один получил легкие ранения", – говорится в сообщении.
Боевики обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Мощным обстрелам из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции Объединенных сил на светлодарском направлении в районе населенного пункта Луганское.
Также по позициям защитников Крымского на луганском направлении боевики дважды открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты БМП-1.
С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на Луганском, Березовой - на донецком и Лебединского на мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет.