Украина КАРТА Школьное перемирие на Донбассе: 25 обстрелов, двое погибших солдат ВСУ

2018-09-19 10:12 126

За минувшие сутки, 18 сентября, боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военных погибли, один военнослужащий получил легкие ранения. Об этом сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибло, один получил легкие ранения", – говорится в сообщении.

Боевики обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Мощным обстрелам из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции Объединенных сил на светлодарском направлении в районе населенного пункта Луганское.

Также по позициям защитников Крымского на луганском направлении боевики дважды открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты БМП-1.

С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на Луганском, Березовой - на донецком и Лебединского на мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет.