Политика Кабмин одобрил соглашение с Грузией о безвизовых поездках по ID-картам

2018-09-19 16:30 114

 

Правительство Украины одобрило проект соглашение с Грузией о безвизовых поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт. Такое решение было принято на сегодняшем заседании правительства.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Сейчас между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которое, в том числе, освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.

Как ожидается, имплементация соглашения о поездках по ID-картам приведет к росту поступлений в государственный и местные бюджеты благодаря увеличению числа путешественников.

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