Политика В Кабмине нашли виновных в слабом иммунитете украинцев

2018-09-19 18:30 108

Кабинет министров отстранил от исполнения обязанностей главу Государственной службы лекарственных средств Наталью Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину и инициировал дисциплинарное производство. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 19 сентября. Отмечается, что руководство Гослекслужбы отстранили из-за необоснованного введения запретов на различные вакцины в течение последнего года.

"Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками только в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин (против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша)", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что Гудзь и Целина выносили эти запреты "вопреки установленному порядку применения временных запретов", не имея "достаточных оснований и фактов". "В каждом конкретном случае необоснованных запретов выводы протоколов расследования региональных групп доказывали, что угроз нет", - говорится в сообщении.

Однако, из-за действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации украинцев, а публикация запретов службы в СМИ "привела к дискредитации иммунизации и увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации".