Мир фото «Еще один сбитый самолет?»: соцсети сообщили о мощном взрыве в небе над Крымом

2018-09-19 20:30 447

 

В небе над оккупированном Россией Симферополе прогремел взрыв. Сила хлопков была до такой степени мощной, что их было слышно в разных районах города, а также в Белогорске. Об этом сообщили в социальной сети Facebook местные жители. При этом отмечается, что звук послышался сегодня примерно в полдень. «Над Симферополем только что произошел ощутимый хлопок. На небе – след, возможно, пройден звуковой барьер», - написал Решат Артмамбетов. Более того, в районе Центрального автовокзала и гостиницы «Москва» в автомобилях сработали сигнализации.

«Еще один самолет сбили?», «Происки Израиля или НАТО?», «К Израилю полетели?», - начали интересоваться пользователи. При этом стоит отметить, что на интернет-портале местного «управления» Министерства чрезвычайных ситуаций о каких-либо происшествиях в Симферополе пока нет никакой информации.

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