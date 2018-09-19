Политика Патриарх Филарет: Процесс предоставления автокефалии уже необратим

2018-09-19 19:00 117

 

Патриарх УПЦ КП Филарет выразил твердую уверенность в том, что Украинская церковь в ближайшее время получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Об этом патриарх Филарет заявил во вторник, выступая в посольстве Украины в США перед представителями украинской общины.

"Надеемся, что получим томос уже в ближайшее время, так как начался уже необратимый процесс. Томос будет, а когда - это уже решит Вселенский патриарх и обстоятельства", - сказал патриарх Киевский.

Он пояснил, что, по процедуре, предоставление Томоса происходит по-разному.

"Это может быть и очень быстро, а может и немного медленнее. Но это будет. Вселенский патриарх уже направил экзархов - своих послов - в Киев, уже встречались с церковным руководством, с президентом. Это свидетельствует о том, что сам процесс уже пошел ", - отметил Филарет.

Когда томос будет предоставлен, будет проведен Собор и объявлено о создании единой Украинской православной церкви, подытожил Филарет.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Ранее Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

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