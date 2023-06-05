ВОЙНА В Украине Премьеры Британии и Дании посетят Вашингтон для обсуждения предоставления Украине F-16

2023-06-05 20:48

Встречи глав правительств с Байденом состоятся на этой неделе.

Президент США Джо Байден на этой неделе встретится с премьер-министрами Великобритании и Дании в Вашингтоне и обсудит с ними вопросы предоставления Украине истребителей F-16, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Associated Press.

Издание отмечает, что Британия и Дания играют ключевую роль в новом международном плане, который Байден одобрил после нескольких месяцев противодействия призывам президента Украины Владимира Зеленского предоставить самолеты.

Байден встретится с главой правительства Дании Мэтте Фредериксен в понедельник, а с премьером Великобритании Риши Сунаком в четверг.

«Один из моментов, который мы будем обсуждать, и взгляды на который интересуют президента — это долгосрочные потребности Украины в безопасности», — сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который добавил, что «F-16 входят в эту дискуссию».

Дания приобрела десятки F-16 американского производства с 1970-х годов и отметила, что готова предоставить Украине некоторые из них. Британия решительно выступает за создание коалиции для снабжения Украины истребителями и заявляет, что поддержит получение Украиной F-16, которые она хочет. Но у Великобритании нет F-16 и в настоящее время исключила отправку реактивных самолетов Typhoon Королевских ВВС.

Британия заявляет, что в начале лета проведет базовую подготовку украинских пилотов на реактивных самолетах западного образца, чтобы подготовить их к полетам на F-16. После этого украинские пилоты отправятся в другие страны для обучения на следующих этапах.