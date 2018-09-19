Политика СМИ: В Закарпатской области зафиксировали «раздачу» венгерских паспортов

2018-09-19 16:34 90

 

В консульстве Венгрии в Берегово Закарпатской области гражданам Украины выдают венгерские паспорта. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на видео, полученное из собственных источников.

По данным агентства, процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинской власти.

При получении нового документа украинцы вслух присягают на верность Венгрии.

"Присягаю, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - трижды повторяют граждане текст клятвы на фоне венгерского флага.

После гимна владельцы новых венгерских паспортов получают инструкции от венгерских дипломатов. "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства", - призывает венгерский дипломат.

В консульстве Венгрии в Берегово пока никак не прокомментировали запрос журналистов об этом случае.

В то же время, как сообщает "Укринформ", в посольстве Венгрии в Киеве заявили, что переправили аналогичный запрос в свое министерство. "Если там захотят, то, возможно, вам ответят", - ответила собеседница на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.

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