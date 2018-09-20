Мир Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй

2018-09-21 16:27 93

Депутаты правящей Консервативной партии потребуют от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку после истечения окончательного срока реализации Brexit.

"Парламентский Комитет 1922 предложит премьер-министру Великобритании Терезе Мэй уйти в отставку после марта 2019 года", – говорится в сообщении The Daily Telegraph, которое сопровождается списком из 27 потенциальных кандидатов на пост главы британского парламента.

Напомним, ранее Мэй предложила британским депутатам выбрать либо ее предложение по сделке с ЕС, либо никакого соглашения по Brexit.

Европейский парламент примет соглашение с Лондоном лишь за две недели до Brexit, который намечен на 29 марта 2019 года.