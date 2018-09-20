Мир Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй

2018-09-21 16:27 93

Депутаты правящей Консервативной партии потребуют от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку после истечения окончательного срока реализации Brexit.

"Парламентский Комитет 1922 предложит премьер-министру Великобритании Терезе Мэй уйти в отставку после марта 2019 года", – говорится в сообщении The Daily Telegraph, которое сопровождается списком из 27 потенциальных кандидатов на пост главы британского парламента.

Напомним, ранее Мэй предложила британским депутатам выбрать либо ее предложение по сделке с ЕС, либо никакого соглашения по Brexit.

Европейский парламент примет соглашение с Лондоном лишь за две недели до Brexit, который намечен на 29 марта 2019 года.

Еще по теме

Умер бывший премьер-министр и нардеп Украины Виталий Масол

2018-09-21 12:24 264

Премьер Тереза Мэй поставила британским депутатам ультиматум по Brexit

2018-09-17 11:00 516

Омелян заявил, что не уйдет в отставку

2018-09-14 08:00 1380

Великобритания поставила точку в вопросе Brexit - выйдет из ЕС 29 марта 2019 года

2018-09-04 12:43 843

Еще новости в разделе "Мир"

Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй

2018-09-21 16:27 93

Крушение Ил-20: израильские военные вылетели в Россию

2018-09-20 20:30 615

Новое отравление в Солсбери: пострадавших выписали из больницы

2018-09-20 15:46 396

фото «Еще один сбитый самолет?»: соцсети сообщили о мощном взрыве в небе над Крымом

2018-09-19 20:30 1101
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй 2018-09-21 16:27 93
Крушение Ил-20: израильские военные вылетели в Россию 2018-09-20 20:30 615
Новое отравление в Солсбери: пострадавших выписали из больницы 2018-09-20 15:46 396
фото «Еще один сбитый самолет?»: соцсети сообщили о мощном взрыве в небе над Крымом 2018-09-19 20:30 1101

Лента

16:57 Виталий Скоцик: 8 млн. долларов взятки от окружения Януковича, земельное рейдерство и умышленные банкротства - СМИ
16:27 Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй
15:45 С 27 сентября эвакуаторы начнут забирать авто - новые правила, штрафы, советы юриста
15:16 США значительно расширили санкции против российских компаний и чиновников
видео 14:51 Журналист назвал директора НАБУ Сытника «театром одного актера»
14:43 Шутки в сторону: Пранкеры Вован и Лексус стали в Украине персонами нон-грата
14:15 Какие дороги в Киеве и во сколько будут перекрывать в ближайшие выходные
видео 14:12 Мы заберём людей, идеи, ваше доверие и поддержку, - Мураев заявил о выходе из проекта “За Життя”
13:42 НБУ изменил курс валют: сегодня доллар подешевел, а евро и рубль подорожали
13:14 Порошенко подал в суд на BBC из-за неугодной статьи о его встрече с Трампом