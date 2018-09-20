Украина Нацкорпус под Радой требует упростить получение гражданства воевавшим в АТО

2018-09-20 11:14 90

Сегодня, 20 сентября, возле здания Верховной Рады собираются активисты Национального корпуса, где совместно планируют провести акцию в поддержку ветеранов АТО-иностранцев.

Как сообщает Укринформ, Нацкорпус требует от Рады принять законопроект № 3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воевавших в АТО иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов АТО другим государствам (в частности, России) и миграционную амнистию.

В то же время под стенами парламента проходит еще один митинг - родственников тяжело больных людей, требующих принятия законопроекта № 8035 по увеличению финансирования программы лечение за рубежом на 300 млн грн.

Ситуация у парламента спокойная и контролируемая - правопорядок обеспечивают около полутора сотен полицейских и нацгвардейцевв.

Тем временем, в парламенте президент Петр Порошенко выступает с ежегодным посланием к депутатам, призывая их поддержать изменения в Конституцию.