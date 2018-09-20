Политика Молчи и соглашайся! Порошенко заявил, что на время выборов нужно отменить свободу слова

2018-09-20 13:16 246

Петр Порошенко сегодня публично объявил, что Украине работают "оккупированные" агрессором СМИ, работают агенты Кремля, поэтому нужен закон о регистрации агентов влияния Российской Федерации. 

"В Украине все еще действует сеть российской агентуры, которая берет под контроль медиа, плодит "независимые общественные организации": они действительно независимы - от Украины и подконтрольны Кремлю, раздувают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения. Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора РФ", - заявил президент Украины во время ежегодного послания к Верховной Раде.

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Он выразил убеждение, что такой закон не повлияет ни на гражданское общество, ни на медиа, ни на свободу слова.

"Я разделяю мнение председателя Верховной Рады о том, что в период выборов вопрос информационной безопасности является одним из главных. Часть нашего информационного поля так же оккупирована, как и часть украинской суверенной территории. Я рад, что в парламенте тоже осознают глубину этой проблемы, хотя кому-то это не интересно", - отметил глава государства.

ВИДЕО: ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО К ВЕРХОВНОЙ РАДЕ

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