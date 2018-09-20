Украина У любовницы Януковича только сейчас отняли детский лагерь в Киевской области

2018-09-21 09:10 252

Верховный Суд вернул в государственную собственность детский санаторий Славутич в Киевской области, где в июле произошла массовое отравление детей.

Об этом вечером на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Верховный суд поддержал принципиальную позицию ГПУ касательно похищения у государства 6000 кв. м детского санатория, расположенного в живописном уголке Киевщины на берегу Каневского водохранилища", – написал он.

Детский оздоровительный лагерь санаторного типа Славутич ранее принадлежал благотворительному фонду Дорога будущего, основанному сожительницей бывшего непрезидента Виктора Януковича Любовью Полежай.

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