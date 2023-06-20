Мир Для детей из Украины в Латвии откроют оздоровительные и развивающие лагеря

2023-06-20 15:37

Самоуправление латвийской столицы Риги объявило конкурс на организацию лагерей для детей из Украины, сообщает Delfi.

По итогам конкурса будут выделены средства на организацию летних и осенних лагерей для организаций, фондов, предприятий и других заинтересованных поставщиков услуг.

Целью организации лагерей является поддержание социализации и психоэмоционального благополучия украинских детей и молодежи, а также овладение латышским языком и совершенствование навыков сотрудничества.

Организаторы лагерей должны подать предложения до 26 июня. Условиями закупки предусмотрено, что в лагере должно быть не менее 20 участников. Из них 50% должны быть детьми жителей Украины, проживающих на территории Рижского самоуправления, а 50% – латвийскими детьми.

В лагерях смогут отдохнуть учащиеся 1-12 классов, не старше 18 лет. Работа лагерей продлится с 24 июля по 30 августа для летней смены и с 21 по 29 октября для осенней смены.

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