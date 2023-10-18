Украинские беспилотники разгромили военный лагерь врага под Курском

Украинские беспилотники успешно атаковали военный лагерь рашистов у аэродрома Халино, находящегося возле города Курск. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ 18 октября.
Утверждается, что мощная "бавовна" произошла в полевом лагере возле села Постоялые дворы. Там размещалось до 3 тысяч орков и около 80 единиц техники.
Точное количество вражеских потерь уточняется, но поражения были мощными - зафиксировано не менее 18 попаданий дронов по лагерю.
"Всю ночь роССияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбила все беспилотники" и "потерь нет", - говорится в сообщении.