ВОЙНА В Украине Украинские беспилотники разгромили военный лагерь врага под Курском

2023-10-18 15:38

Украинские беспилотники успешно атаковали военный лагерь рашистов у аэродрома Халино, находящегося возле города Курск. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ 18 октября.

Утверждается, что мощная "бавовна" произошла в полевом лагере возле села Постоялые дворы. Там размещалось до 3 тысяч орков и около 80 единиц техники.

Точное количество вражеских потерь уточняется, но поражения были мощными - зафиксировано не менее 18 попаданий дронов по лагерю.

"Всю ночь роССияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбила все беспилотники" и "потерь нет", - говорится в сообщении.