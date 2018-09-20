Мир фото Суд не нашел вины Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

2018-09-21 20:29 180

Суд Калифорнии не будет рассматривать иск актрисы Эшли Джадд, которая обвиняет продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

По данным The Hollywood Reporter, судья счел, что по иску Джадд о сексуальных домогательствах нет необходимого количества улик.

При этом суд продолжит рассматривать другой иск актрисы, в котором она обвиняет Вайнштейна в оскорбительных претензиях и распространении порочащих сведений.

Ранее Эшли Джадд подала в суд на Вайнштейна. Она требует возместить материальный ущерб, который был нанесен ей из-за отказа на домогательства режиссера.

Напомним, в мае Харви Вайнштейн был задержан полицией. В общей сложности более 70 женщин, начиная с октября 2017 года, обвинили кинематографиста в сексуальных домогательствах.