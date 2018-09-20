Мир фото Суд не нашел вины Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

2018-09-21 20:29 180

Суд Калифорнии не будет рассматривать иск актрисы Эшли Джадд, которая обвиняет продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

По данным The Hollywood Reporter, судья счел, что по иску Джадд о сексуальных домогательствах нет необходимого количества улик.

При этом суд продолжит рассматривать другой иск актрисы, в котором она обвиняет Вайнштейна в оскорбительных претензиях и распространении порочащих сведений.

Ранее Эшли Джадд подала в суд на Вайнштейна. Она требует возместить материальный ущерб, который был нанесен ей из-за отказа на домогательства режиссера.

Напомним, в мае Харви Вайнштейн был задержан полицией. В общей сложности более 70 женщин, начиная с октября 2017 года, обвинили кинематографиста в сексуальных домогательствах.

Еще по теме

Порошенко подал в суд на BBC из-за неугодной статьи о его встрече с Трампом

2018-09-21 13:14 366

Суд отказался выпустить под залог харьковскую мажорку Зайцеву и Геннадия Дронова

2018-09-19 11:13 387

Суд вынес мягкое решение по фейковым ветеранам АТО, которые вымогали деньги

2018-09-17 15:44 642

Родинки на лице расскажут о вашей карме и судьбе

2018-09-16 11:00 1278

Еще новости в разделе "Мир"

фото Суд не нашел вины Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

2018-09-21 20:29 180

Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй

2018-09-21 16:27 315

Крушение Ил-20: израильские военные вылетели в Россию

2018-09-20 20:30 657

Новое отравление в Солсбери: пострадавших выписали из больницы

2018-09-20 15:46 429
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

фото Суд не нашел вины Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах 2018-09-21 20:29 180
Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй 2018-09-21 16:27 315
Крушение Ил-20: израильские военные вылетели в Россию 2018-09-20 20:30 657
Новое отравление в Солсбери: пострадавших выписали из больницы 2018-09-20 15:46 429

Лента

видео 22:12 Новый трек Eminem на песню Killshot бьет рекорды на YouTube - уже 90 млн просмотров
21:35 Сахар начнет быстро дорожать в ближайшие дни - отменили госрегулирование
фото 20:29 Суд не нашел вины Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах
19:31 В Колумбии производство кокаина достигло рекордного уровня - ООН бьет тревогу
18:34 В НКРЭКУ заявили, что тарифы на свет нужно срочно повышать в два раза
17:28 Трамп уверен, что пошедший на сделку со следствием Манафорт его не сольет
16:57 Виталий Скоцик: 8 млн. долларов взятки от окружения Януковича, земельное рейдерство и умышленные банкротства - СМИ
16:27 Депутаты Великобритании сообщили, когда отправят в отставку премьера Терезу Мэй
15:45 С 27 сентября эвакуаторы начнут забирать авто - новые правила, штрафы, советы юриста
15:16 США значительно расширили санкции против российских компаний и чиновников