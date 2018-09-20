Политика В Колумбии производство кокаина достигло рекордного уровня - ООН бьет тревогу

2018-09-21 19:31 90

В докладе Организации Объединенных Наций говорится, что производство кокаина в Колумбии достигло рекордного уровня. 

"Выращивание кокаина в Колумбии увеличилось на 17% до 171 тыс. гектаров в 2017 году. Это может означать, что производство кокаина увеличилось примерно на 31%", - сообщает пресс-служба организации.

Выводы основаны на спутниковых снимках и координацией с Белым домом.

Отмечается, что на местном рынке от кокаина ожидается прибыль в 2,7 млрд долларов.

Колумбия является крупнейшим в мире производителем кокаина, большая часть которого попадает в США, которая, в свою очередь, является крупнейшим потребителем в мире. В течение многих лет страна боролась против производства кокаина, а США ежегодно выделяют около 400 млн долларов на борьбу с наркотиками в Колумбии.

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