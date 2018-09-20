Мир Крушение Ил-20: израильские военные вылетели в Россию

2018-09-20 16:19 72

 

Командующий ВВС Израиля представит доклад о ситуации со сбитым сирийскими ПВО российским самолетом.

В четверг, 20 сентября, для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20 в Москву отправился командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в сопровождении представительной военной делегации, сообщает Интерфакс.

В состав делегации, в частности, входят начальник управления международных связей Армии обороны Израиля бригадный генерал Эрез Мейзель, а также высокопоставленные офицеры разведки, военно-воздушных сил и оперативного управления Армии обороны Израиля.

"Командующий ВВС и сопровождающая его делегация представят доклад о случившемся во всех аспектах, включая предварительную информацию и основные выводы расследования Армии обороны Израиля по этому инциденту", - сообщил ранее официальный представитель военного ведомства страны.

Кроме того, израильские военачальники "сообщат о продолжающихся попытках Ирана передать вооружение террористической группировке "Хезболла" и закрепить иранское военное присутствие в Сирии", говорится в сообщении.

В то же время, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что его страна не прекратит нанесение ударов по Сирии, но приложит больше усилий для того, чтобы они "не создавали конфликтную ситуацию" с российскими вооруженными силами после инцидента с Ил-20.

Либерман отверг причастность Израиля к катастрофе с российским самолетом и заявил, что Ил-20 был сбит в результате "безответственных действий сирийских ПВО".

Министр подчеркнул, что израильские самолеты, участвовавшие в авиаударе по целям к востоку от сирийского города Латакия, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет, заходивший на посадку.

Напомним, в ночь на 18 сентября самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими на борту был сбит сирийскими ПВО. В Минобороны РФ заявили, что самолет подставили под удар израильские самолеты.

Президент России Владимир Путин назвал крушение российского самолета Ил-20 цепью случайных обстоятельств и пообещал в ответ "шаги, которые заметят все".

В Армии Израиля возложили ответственность за крушение Ил-20 на правительственные силы Сирии.

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