Украина В Украине появится новый вид соцпомощи

2018-09-20 16:28 72

С 1 января 2019 года государственную социальную помощь начнут получать родители детей, которые имеют проблемы в развитии или тяжелые заболевания.

Такие люди смогут получать материальную помощь в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С нового года размер этого вида помощи будет составлять 1497 грн, с 1 июля 2019 года – 1564 грн, а с 1 декабря 2019 года – 1638 грн.

Новый вид социальной помощи полагается родителям детей, которые страдают тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, инсулинозависимой формой диабета (I типа), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.

Также эта помощь будет выдаваться на ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, палиативной помощи, которые не получили инвалидности. Кабмин подсчитал, что на новый вид социальной помощи смогут претендовать около 16,4 тыс. человек.