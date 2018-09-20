Политика МИД Венгрии: Мы ответим на высылку нашего дипломата из Украины

2018-09-20 19:30 225

Реагируя на скандал с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье, Петер Сийярто заявил, что "двойное гражданство - это повседневная практика в ЕС"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "недружелюбным и рискованным" шагом возможную высылку венгерского дипломата из Украины, который участвовал в выдаче венгерских паспортов украинцам, а также пригрозил, что такое решение не останется без ответа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

Сийярто обвинил Украину в том, что ее правительство пытается "еще больше усугубить положение закарпатских венгров".

Министр считает, что видео о выдаче венгерских паспортов украинцам было "использовано в украинской избирательной кампании". Он назвал это "особенно недружелюбным" актом.

Сийярто сказал, что "двойное гражданство - это повседневная практика в ЕС, и, соответственно, украинские возражения указывают на то, что Киев несерьезно относится к европейской интеграции и вступлению в НАТО".

Венгерский министр подчеркнул, что правительство его страны будет считать высылку венгерского дипломата "недружелюбным и рискованным шагом".

"Такой шаг перенесет отношения между двумя странами в другое измерение и не останется без ответа, но Министерство иностранных дел не получало официальных указаний на этот счет", - сказал Сийярто.

"Венгрия постоянно следит за развитием событий, и возможно, в будущем могут потребоваться дальнейшие меры по замедлению интеграции Украины", - заявил он, добавив, что ситуация будет обсуждаться на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

19 сентября появилась информация о том, что в консульстве Венгрии в Берегово Закарпатской области гражданам Украины выдают венгерские паспорта и просят скрывать это от украинских властей.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему (венгерскому дипломату, - ред.) придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт".