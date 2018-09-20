Украина Супрун призвала врачей перевозить пациентов вперед ногами

2018-09-20 21:00 426

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что пациентов следует транспортировать ногами вперед. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Иногда суеверия побеждают здравый смысл. Особенно удивляет, когда наблюдаю веру в "плохие приметы" среди медиков - людей, которые в принятии решений должны руководствоваться фактами, доказательной медициной и быть экспертами по логическому мышлению", - говорится в сообщении.

Супрун рассказала, что накануне к ней обратился врач и попросил развенчать предрассудок о том, что пациента нельзя перевозить на каталке или носилках ногами вперед в связи с тем, что люди считают, что так "выносят покойника" и это плохая примета.

"Часто это происходит по запросу самих пациентов или их родственников, а часто и по инициативе медработников. Они могут даже делать ненужные или сложные дополнительные движения, чтобы развернуть пациента в другом направлении, но это никоим образом не идет на пользу никому", - пояснила она.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения добавила, что во всех международных протоколах рекомендуют транспортировать человека вперед ногами. Это касается перевозки пациентов к зданию больницы и внутри нее.

"Это снижает риск травмирования человека, ведь медики часто двигают каталку очень быстро и могут задеть ею стены, мебель или другие предметы. Такая позиция помогает самому пациенту видеть направление, куда его везут. Во всем мире перевозить пациентов ногами вперед - устоявшаяся практика", - резюмировала Супрун.