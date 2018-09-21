Политика Паспортный скандал в Закарпатье: Климкин пригрозил выслать из страны консула Венгрии

2018-09-21 10:11 216

Глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал реакцию венгерского коллеги Петера Сийярто относительно двойного гражданства жителей Закарпатской области.

Как сообщил украинский министр в Twitter, Будапешт проигнорировал упреки в том, что венгерские дипломаты призывают украинцев скрывать от властей факт получения второго гражданства.

"Кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом недослышал. Проблемой на скандальном видео генконсульства в Берегово является не только раздача гражданства, а призыв скрыть это от Украины", − пишет Климкин.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово получают венгерские паспорта в обмен на присягу верности Венгрии. При этом их призывают скрывать этот факт от украинских властей.

Климкин заявил, если информация показанная в ролике подтвердится, консула Венгрии вышлют из страны.

На это министр иностранных дел Венгрии ответил, что двойное гражданство является обычной практикой в ЕС и предостерег МИД Украины от недружественных действий, пригрозив замедлить движение Украины в ЕС.

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