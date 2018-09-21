Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС - самые горячие точки Донбасса

2018-09-21 12:41 90

Как сообщили в штабе ООС, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава ВСУ нет. 

"Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

Террористы осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино. Огневой налет с применением минометов калибра 120 мм оккупантами был осуществлен на луганском направлении по опорном пункта наших войск вблизи Крымского", - сказано в сводке.

Кроме того в четверг утром НВФ обстреливали с применением артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Широкино на Приазовье. По данным разведки, в течение суток двое боевиков уничтожены, четверо ранены. С начала суток НВФ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского на луганском и Водяного на мариупольском направлениях. Потерь среди украинских защитников нет.

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