Политика Порошенко подал в суд на BBC из-за неугодной статьи о его встрече с Трампом

2018-09-21 13:14 249

Как сообщает The Telegraph, президент Украины Петр Порошенко судится с британской компанией BBC из-за публикации, в которой говорится, будто он платил деньги за встречу с Дональдом Трампом.

Представители украинского президента подчеркнули, что информация в новости не соответствует действительности и наносит вред его репутации.

Адвокаты главы украинского государства заявили, что публикация "нанесла ущерб репутации Порошенко, что особенно опасно, поскольку тот активно продвигает в Украине антикоррупционные шаги".

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Напомним, в публикации BBC утверждается, что посредники осуществили тайный платеж Майклу Коэну, который тогда был личным адвокатом Трампа, для организации переговоров лидеров двух стран.

BBC писало, что через официальные каналы Порошенко смог добиться лишь "нескольких минут светской беседы и рукопожатия". Скандальный материал все еще доступен на сайте BBC.