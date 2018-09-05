Миротворцев в Киев и Крым? Порошенко оговорился по Фрейду или проболтался по Волкеру Игорь Синчук

2018-09-20 13:40 392

20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился к Верховной Раде с ежегодным посланием. Этот своеобразный доклад фактически является подведением итогов его работы на Банковой за год.

Политики, политологи и рядовые граждане на этот раз ожидали как традиционных речей по теме «жити по-новому», «стало краще», «кризу подолано», «враг получил сполна» , так и месседжей более конкретных. К примеру, о грядущем (с 1 октября) беспощадном повышении тарифов на газ, электричество, воду, отопление и т.п.

Однако, за 55 минут речи президенту Порошенко удалось удивить народ совершенно другими посылами.

Первым, чего действительно не ожидали рядовые граждане, стала фактически явка с повинной. Президент признал, что допустил множество тактических ошибок. Как, результат, никакого покращення (повышения уровня жизни) граждане не ощутили. Во всяком случае пока. Вероятно, ощутим и познаем в сравнении. После 1 октября, когда получим новые платежки за услуги ЖКХ и с горечью начнем вспоминать нынешние золотые осенние деньки (пока еще киловатт света по гривне, а кубометр газа по 7 грн.).

Примечательно, что подобные извинения от президента в последнее время звучат уже не в первый раз. Около месяца назад Петр Порошенко публично принес извинения за свое невыполненное обещание 2014 года - за две недели закончить АТО на Донбассе. То самое, которое в один тур сделало его президентом Украины.

Но вот что действительно заставило замереть в недоумении и нардепов, и экспертов, и заядлых скептиков (ныне именуемых зрадофилами) так это заявление Порошенко о том, что миротворческий контингент ООН нужно вводить на всю территорию Украины. На всю, Карл!

В частности президент заявил: «должна быть развернута миротворческая миссия по всей территории Украины до российской границы».

Из его слов следует, что форменные люди с черными автоматами и голубыми касками появятся не только на воюющем Донбассе, но и в аннексированном Крыму, мирном Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Херсоне, Виннице, Полтаве, переименованном Кропивницком и даже забытом Укравтодором Жашкове.

Есть правда подозрения, что Порошенко оговорился. Напомню, официальный Киев настаивает на вводе миротворцев на всю территорию Донбасса (включая неподконтрольные Украине земли и границу с РФ ), в то время, как Москва и ее союзники продавливают ввод контингента ООН только вдоль линии разграничения.

При этом нельзя исключать и того, что президент не оговорился «по Фрейду», а банально проболтался по Волкеру. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, ответственный за урегулирование ситуации на Донбассе, в последнее время несколько раз посещал Украину. По большей части переговоры проходили в закрытом режиме, а по их итогам звучали уже привычные общие фразы по типу, мир нужен, стороны должны прекратить огонь и т.п. Возможно, как раз после этих встреч Петр Алексеевич уже знает что-то, чего не знаем мы с вами, но говорить об этом перед выборами толи побаивается, толи стесняется.