Политика США значительно расширили санкции против российских компаний и чиновников

2018-09-21 15:16 129

США расширили санкционный список на основании принятого в 2017 году закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), внеся в него 27 физических лиц и шесть юридических лиц из России.

Список был опубликован на сайте Госдепартамента. Добавленные в список, имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

В него попали ООО Оборонлогистика, Комсомольский авиазавод Гагарина, ЧВК Вагнера.

Кроме того, за связи с российской разведкой в список включены Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering, а также ряд физических лиц.

В ведомстве отметили, что попадание в черный список подразумевает возможность введения ограничительных мер в отношении каждого, кто сотрудничает с фигурантами указанными в нем. Таким образом, число лиц и фирм, включенных в списки Госдепа, увеличилось до 72.

Помимо этого, ограничительные меры были введены против сотрудников Минобороны Китая из-за покупки российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

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Политика

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