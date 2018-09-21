С 27 сентября эвакуаторы начнут забирать авто - новые правила, штрафы, советы юриста

З 27 вересня вступають в дію нові правила тимчасового затримання транспортних засобів. Таке затримання буде здійснюватись шляхом доставки автомобілів для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою евакуатора.
Як повідомляють юристи, евакуація буде проводитись у разі порушення правил зупинки, стоянки, порушення правил паркування, внаслідок неоплати вартості послуг з паркування, а також при розміщенні транспортного засобу, яке суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.
Розміщення транспортного засобу, вважається таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху, якщо транспортний засіб:
1) поставлено на проїзній частині у два і більше рядів;
2) розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, зокрема:
- на трамвайних коліях;
- на мостах;
- на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків;
- на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини;
- на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів;
- ближче 30 метрів від зупинки маршрутних транспортних засобів;
- ближче 10 метрів від місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;
- у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;
3) своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів;
4) розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;
5) розташовано на позначеній розміткою велодоріжці;
6) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.
При тимчасовому затриманні транспортного засобу місце розташування такого транспортного засобу має бути зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).
Повернення транспортного засобу відбувається після сплати вартості послуг із транспортування та зберігання автомобіля.
Вартість послуг транспортування автомобіля до 2-х тонн – 600 грн., від 2-х до 3-х тонн – 700 грн., від 3-х тонн – 850 грн. Вартість зберігання автомобіля з 1-ї по 7-му добу – 120 грн. за добу та 20 грн. за кожну наступну добу. Вартість без ПДВ.
Таким чином мінімальна вартість оплати вартості послуг по евакуації складе 864 грн. з ПДВ без урахування суми накладеного штрафу за порушення ПДР.