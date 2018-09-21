Украина С 27 сентября эвакуаторы начнут забирать авто - новые правила, штрафы, советы юриста

2018-09-21 15:45 153

З 27 вересня вступають в дію нові правила тимчасового затримання транспортних засобів. Таке затримання буде здійснюватись шляхом доставки автомобілів для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою евакуатора.

Як повідомляють юристи, евакуація буде проводитись у разі порушення правил зупинки, стоянки, порушення правил паркування, внаслідок неоплати вартості послуг з паркування, а також при розміщенні транспортного засобу, яке суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Розміщення транспортного засобу, вважається таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху, якщо транспортний засіб:

1) поставлено на проїзній частині у два і більше рядів;

2) розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, зокрема:

- на трамвайних коліях;

- на мостах;

- на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків;

- на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини;

- на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів;

- ближче 30 метрів від зупинки маршрутних транспортних засобів;

- ближче 10 метрів від місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

- у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;

3) своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів;

4) розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

5) розташовано на позначеній розміткою велодоріжці;

6) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

При тимчасовому затриманні транспортного засобу місце розташування такого транспортного засобу має бути зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).

Повернення транспортного засобу відбувається після сплати вартості послуг із транспортування та зберігання автомобіля.

Вартість послуг транспортування автомобіля до 2-х тонн – 600 грн., від 2-х до 3-х тонн – 700 грн., від 3-х тонн – 850 грн. Вартість зберігання автомобіля з 1-ї по 7-му добу – 120 грн. за добу та 20 грн. за кожну наступну добу. Вартість без ПДВ.

Таким чином мінімальна вартість оплати вартості послуг по евакуації складе 864 грн. з ПДВ без урахування суми накладеного штрафу за порушення ПДР.