Анджелина Джоли собралась замуж

Голливудская актриса Анджелина Джоли в четвертый раз собралась выйти замуж, сообщает Viva!.
По данным инсайдеров, женихом самой красивой женщины мира стал влиятельный миллионер из Великобритании.
Кроме того, у пары не просто интрижка или роман, они решили устроить свадьбу, хотя и скромную.
Журналисты начали говорить о скорой свадьбе Анджелины с новым избранником через несколько недель после того, как женщина уволила своего адвоката по разводам и начала публичную войну с бывшим мужем Брэдом Питтом.
И хоть у знаменитости еще не поставлена точка в бракоразводном процессе с красавцем Брэдом Питтом, актриса и мама 6-х детей уже готова снова пойти под венец и даже занимается планированием тайной церемонии венчания.
Бракосочетание, по информации источников, должно состояться в Камбодже по буддийским традициям.
Напомним, что ранее уже ходили слухи о романе между Анджелиной и британским миллиардером, однако его имя не разглашается до сих пор.
Стоит отметить, что голливудская актриса пока никак не прокомментировала слухи о романе и предстоящей свадьбе.