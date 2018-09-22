Мир Анджелина Джоли собралась замуж

2018-09-22 13:00 246

 

Голливудская актриса Анджелина Джоли в четвертый раз собралась выйти замуж, сообщает Viva!.

По данным инсайдеров, женихом самой красивой женщины мира стал влиятельный миллионер из Великобритании.

Кроме того, у пары не просто интрижка или роман, они решили устроить свадьбу, хотя и скромную.

Журналисты начали говорить о скорой свадьбе Анджелины с новым избранником через несколько недель после того, как женщина уволила своего адвоката по разводам и начала публичную войну с бывшим мужем Брэдом Питтом.

И хоть у знаменитости еще не поставлена ​​точка в бракоразводном процессе с красавцем Брэдом Питтом, актриса и мама 6-х детей уже готова снова пойти под венец и даже занимается планированием тайной церемонии венчания.

Бракосочетание, по информации источников, должно состояться в Камбодже по буддийским традициям.

Напомним, что ранее уже ходили слухи о романе между Анджелиной и британским миллиардером, однако его имя не разглашается до сих пор.

Стоит отметить, что голливудская актриса пока никак не прокомментировала слухи о романе и предстоящей свадьбе.

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