Мир Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса вышла замуж за школьного учителя

2021-03-08 14:14

Бывшая жена одного из богатейших лудей мира, основателя Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя.

Как сообщает The Wall Street Journal, 50-летняя миллиардерша решила связать свою судьбу с учителем естественных наук из частной школы Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле Дэном Джуэттом. Свадьба не была публичной.

Пара публично упомянула о своем браке в посте на Giving Pledge - сайте, где миллиардеры и миллионеры клянутся пожертвовать свое состояние другим.

В своем сообщении на портале Giving Pledge Джуэтт заявил, что присоединяется к "обязательству своей жены передать огромное финансовое состояние для служения другим".

Издание отмечает, что сам Джефф Безос обрадовался известию о браке своей бывшей жены и назвал Джуэтта "отличным парнем".

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