Политика В Совете Европы напомнили Украине про дело об убийстве Георгия Гонгадзе

2018-09-22 10:00 156

Комитет министров Совета Европы призвал Украину завершить кассационный этап расследования убийства Георгия Гонгадзе. Об этом пишет "Укринформ".

По информации Комитета министров СЕ, это не первое обращение к властям Украины по этому вопросу. Как можно быстрее Украина должна предоставить информацию о результатах кассации приговора Алексея Пукача, одного из убийц журналиста Гонгадзе.

Ранее в ЕСПЧ уже было возбуждено дело касаемо неэффективного расследования убийства Георгия Гонгадзе. В свою очередь, Комитет министров Совета Европы провел мониторинг выполнения решений суда.