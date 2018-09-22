Политика Филарет: после получения Томоса Московский патриархат сократится наполовину

2018-09-22 11:30 111

После получения Украинской церковью автокефалии Московский патриархат сократится наполовину и у него не будет оснований бороться за первое место среди православных церквей.

Об этом Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Московский патриархат с Московской церковью является самой большой церковью в православии. Когда украинская церковь станет автокефальной и Московский патриархат сократится наполовину - у него не будет оснований бороться за первое место среди православных церквей", - считает патриарх.

По его словам, именно поэтому Москва делает все возможное, чтобы противостоять признанию автокефалии Украинской церкви.

"Религиозная борьба - это повод для Путина вмешиваться во внутренние украинские дела, то есть защищать православную церковь. Мы наоборот не хотим, чтобы этот процесс объединения был связан с насилием.

Не хотят они переходить в украинскую церковь, пусть остаются в русской церкви", - подчеркнул Филарет.

"В Московском патриархате заявляли, что если Вселенский патриарх предоставит Томос Украинской церкви - это приведет к такому же разделению, которое произошло в XI веке между восточной и западной церквами", - рассказал он.

"Даже если они разорвут евхаристическое единение - это ненадолго, потому что окажутся в изоляции. Московский патриарх уже не будет крупнейшей православной церковью, потому что есть такая же украинская церковь", - добавил Филарет.

По его словам, Московский патриархат часто говорит неправду.

"Никакого Томоса Московский патриархат Украинской церкви не давал. А давал грамоту мне как предстоятелю УПЦ. В этой грамоте говорится, что УПЦ предоставляется право самостоятельности и независимости в управлении, но в составе Московского патриархата.

Но то, что там говорится, что мы независимы от Москвы - неправда", - подчеркнул патриарх.

Как сообщалось, к автокефальной церкви в Украине присоединятся примерно две трети приходов нынешней УПЦ Московского патриархата, считает патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет.

Ранее патриарх Филарет сообщил, что внутри УПЦ МП уже началось движение в сторону присоединения к будущей единой Украинской православной церкви.

Вселенский патриархат решил предоставить Украине автокефалию. 7 сентября вселенский патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве.

В Русской православной церкви возмутились и протестуют против этого, считая такие действия "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

В РПЦ объявили, что теперь не будут упоминать вселенского патриарха в молитвах. Некоторые клирики российской церкви заявили, что Москва пошла по пути раскола православия.

Экзархи – архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Илларион Эдмонтонский из Канады – заявили, что их цель – объединить украинские православные церкви, и по состоянию на 17 сентября они уже назначили встречи в Украине.