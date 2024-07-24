ВОЙНА В Украине После получения первых F-16 целями Украины должны стать роССийские Су-34, - The Telegraph

2024-07-24 21:37

Украина в ближайшие дни должна получить первый из 85 истребителей F-16 производства Lockheed Martin, вооруженных ракетами AIM-120 класса "воздух-воздух". Самолеты усилят ПВО нашего государства.

Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, как только Украина усилит противовоздушную оборону, первыми под огонь должны попасть российские самолеты Су-34 с большими планирующими бомбами.

"Развертывание гигантских новых бомб является запугивающим шагом российских ВВС. Но все это может обернуться противоположными последствиями, если самолеты Су, перевозящие бомбы, попадут в ловушку новой украинской обороны", - говорится в статье.

Усиление ПВО

The Telegraph напоминает, что за несколько недель до недавнего саммита НАТО в Вашингтоне союзники Украины пообещали предоставить еще четыре батареи Patriot в дополнение к трем батареям, которые они уже предоставили.

"И со дня на день украинские военно-воздушные силы должны получить первый из 85 истребителей F-16, дальность полета которых достигает 85 миль, в зависимости от модели", - добавляет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывала, что ее военные усилия будут активизированы прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом, но пока Украина их еще не увидела.