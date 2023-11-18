Жизнь В Украине заработали новые правила получения водительского удостоверения: какие изменения

2023-11-18 09:30

 

В Украине изменяют правила получения водительского удостоверения.

В Украине получить водительское удостоверение можно будет без обучения в автошколе – теоретический курс можно изучать самостоятельно. Кабинет министров утвердил новый порядок получения водительского удостоверения. Будущие водители будут иметь выбор – изучать теорию самостоятельно или в автошколе.

Так, будущий водитель может изучать правила дорожного движения дома. Затем необходимо прийти в любой сервисный центр МВД. По желанию можно по-прежнему изучать теоретическую часть в автошколе.

 Записаться на экзамен можно онлайн через сайт Главного сервисного центра МВД. Через 20 минут нужно ответить на 20 вопросов компьютерного теста.

В случае неудачного результата повторно можно попытаться сдать экзамен через 10 дней. Количество попыток – неограниченное.

Практика вождения

Приступать к практическому обучению разрешается только после успешной сдачи экзамена по теории в сервисном центре МВД. Такая возможность сохраняется в течение 12 месяцев после получения свидетельства о теоретической подготовке.

На этом этапе обучение обязательно – нужно посещать практические занятия в автошколе, пройти программу подготовки (обычно – 40 часов вождения с инструктором). Далее нужно сдать внутренний экзамен и получить документ об окончании автошколы.

После завершения практического курса в автошколе необходимо записаться на экзамен по практике в сервисном центре МВД.

С 1 августа 2023 года количество попыток для сдачи практического экзамена является неограниченным (ранее допускалось лишь 3 попытки) в течение 2-х лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки в автошколе. Интервал между попытками – 10 дней.

Алгоритм получения водительского удостоверения по новым правилам:

  • подготовка к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе;
  • запись на экзамен онлайн;
  • сдача экзамена по теории в сервисном центре МВД;
  • обучение практике вождения в автошколе;
  • внутренний экзамен в автошколе;
  • получение свидетельства автошколы о завершении практического курса;
  • запись в сервисный центр МВД на практический экзамен;
  • сдача практического экзамена;
  • получение водительского удостоверения.

После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов водитель получает удостоверение, которое нужно обновить через два года.

Раньше для этого нужно было идти в сервисный центр, а теперь заменить права можно через Действие, заказав доставку документа Укрпочтой.

Рассмотрение заявки занимает до 3 дней, а доставка по почте – до 7 дней. Услуга обойдется в 294 грн.

Услугой замены удостоверения могут воспользоваться водители, получившие первые права 2 года назад, а также потерявшие или повредившие документ.

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