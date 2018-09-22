Политика Венгерский консул в Закарпатье не останется в Украине, — Климкин

2018-09-22 14:30 237

 

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о двух вариантах развития событий в вопросе высылки консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Закарпатской области.

Об этом он рассказал в эфире «Радио НВ».

«Две опции — или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной, — ред.)», — подчеркнул Климкин.

Кроме того, глава МИД добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео из Берегового аутентичное.

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Политика

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