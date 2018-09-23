Политика ОБСЕ: Возле границы с РФ снова заметили колонну грузовиков

2018-09-23 10:00 210

В неподконтрольном Украине районе Донецкой области недалеко от границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, беспилотник миссии ОБСЕ выявил колонну из 10 грузовиков ("КамАЗ") с крытыми брезентом грузовыми отсеками.

Об этом говорится в отчете миссии с данными по состоянию на 17 сентября.

"С помощью БПЛА СММ дальнего радиуса действия подобные перемещения в этом районе были зафиксированы 8 августа", - напомнили в ОБСЕ.

По сообщению наблюдателей, также на Донбассе зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода.

"93 единицы (вооружение - ред.) - в течение двухнедельного периода, из которых 56 в неподконтрольных правительству районах", - заявили в миссии.

Ранее в ОБСЕ сообщали о том, что зафиксировали колонны грузовиков, которые въезжали в Украину со стороны РФ посреди ночи и выезжали из нее по грунтовой дороге там, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.