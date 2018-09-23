Политика Корабли Украины приблизились к Крыму – ФСБ

2018-09-23 11:00 270

 

Корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России сопровождают украинские суда на безопасном расстоянии.

Два судна Военно-морских сил Украины – корабль управления Донбасс и буксир Корец – находятся недалеко от берегов аннексированного Крыма. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пограничное управления ФСБ РФ в субботу, 22 сентября.

В России заявляют, что украинские корабли якобы движутся "в исключительной экономической зоне РФ". При этом они следуют в северо-восточном направлении.

"В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности РФ их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа в Крыму задержали украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 с четырмя членами экипажа. Сейчас оно содержится на пограничной заставе Севастополь. Украиснкие силовики возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Азовском море под Бердянском пропал матрос из Крыма. Заявление о пропаже Василия Пришляка подал в полицию его отец, обеспокоенный тем, что сын перестал выходить на связь.

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