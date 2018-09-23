Мир В Армянске сняли введенный из-за выбросов режим ЧС

2018-09-23 09:30 213

 

Крыму уверены, что все будет в норме и надеются на похолодание, которое начнется уже с воскресенья.

Режим чрезвычайно ситуации (ЧС), введенный в городе Армянск на севере аннексированного Крыма, уже снят. Об этом сказал глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает ТАСС в субботу, 22 сентября.

"Снят режим ЧС, сегодня все нормально, с повышением температур небольшой фон (вредных веществ в воздухе – ред.) присутствует, но с воскресенья ожидается похолодание, и уверены, что все это будет в норме. Сегодня никаких оснований для ЧС нет", – заверил Аксенов.

По его словам, сейчас в Армянске продолжаются все мероприятия, связанные с очисткой водой поверхностей тротуаров и дорог. Также завозятся известковые растворы на кислотонакопитель завода Крымский титан.

Напомним, 4 сентября в Крыму объявили, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму, в связи с этим на две недели остановили работу завода Крымский титан. Кроме того, началась эвакуация детей из Армянска в санатории Крыма.

Причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова послужило испарение содержимого кислотонакопителя, используемого предприятием Крымский титан.

А 14 сентября в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения экологической ситуации. Превышение концентрации вредных веществ в атмосфере составило более пяти раз.

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