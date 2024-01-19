Экономика Беспошлинный режим для украинского экспорта в ЕС могут продлить до середины 2025 года

2024-01-19 11:32

Европейская комиссия, "несмотря на протесты" соседствующих стран, готовит проект постановления о продлении до середины 2025 года беспошлинного режима для украинского экспорта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в интервью Business Insider.

Польский чиновник уверяет, что проблема негативных последствий импорта из Украины якобы становится все более заметной в странах не только Восточной, но и Западной Европы. Франция, Австрия и Германия якобы говорят об угрозе рынкам зерна, птицеводства, фруктов и сахара.

Секерский заявил, что в 2022-2023 гг. 3/4 украинского экспорта зерна поступало в соседние с Украиной страны, что "привело к серьезным рыночным сбоям".

Министр сельского хозяйства Польши в рамках ярмарки Grune Woche, которая стартует в Берлине 18 января, проведет переговоры с министрами других стран по импорту украинских товаров в Польшу и ЕС.

Секерский подчеркнул, что у Польши есть политическая воля развивать транзитную инфраструктуру для экспорта украинской продукции.

"Мы будем работать над развитием портовой инфраструктуры. Раньше, к сожалению, значительных мер в этой сфере было мало. Поэтому, чтобы упорядочить и улучшить возможности транзита сельскохозяйственного сырья из Украины, нужно будет сотрудничать с другими министерствами по развитию портовой, железнодорожной, складской инфраструктуры", - заявил министр.

Он добавил, что Польша рассчитывает на более активную поддержку Европейской комиссии и поддержку развития польской портовой и железнодорожной инфраструктуры за счет средств ЕС.