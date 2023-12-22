ВОЙНА В Украине УКРАЇНЦІВ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ЗМІНИ ДО ПРИКОРДОННОГО РЕЖИМУ - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2023-12-22 18:28

Для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. Уряд України постановою № 1292 від 7 грудня вніс зміни до Постанови КМУ від 27 липня 1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим».

Зміни передбачають:

громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право в’їжджати у контрольований прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в його межах на підставі документів що посвідчують їх особу;

обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі – ділянці місцевості завширшки 5 км від лінії держкордону

отримання дозволу особами, які планують здійснювати в’їзд, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу ДПСУ, який безпосередньо виконує завдання у визначеній зоні відповідальності. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника.

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