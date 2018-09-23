Политика Порошенко: Европа может попасть в ловушку газового шантажа РФ

2018-09-23 13:30 312

Северный поток-2 - рычаг для геополитического давления на Западную Европу, заявил президент

Увеличив свою зависимость от поставок газа из России, Европа рискует попасть в ловушку газового шантажа со стороны Кремля. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью изданию Rheinische Post.

По его словам, проект Северный поток-2 не имеет экономического смысла.

"Путин прежде всего хочет получить рычаг для геополитического давления на Западную Европу", - заявил Порошенко.

Он отметил, что строительство Северного потока-2 необоснованно и напомнил, что Украина имеет более чем достаточную пропускную способность для транспортировки российского газа в Европу.

"Поэтому зачем тратить 20 миллиардов долларов на газопровод? - отметил Порошенко. - Я могу лишь предостеречь европейских друзей из собственного негативного опыта: если ты зависишь от поставок газа из РФ, как это было с Украиной несколько лет назад, тебя можно шантажировать. Могу сказать, что это неприятный момент, когда Путин тебе звонит сказать, что Газпром на следующий день прикрутит кран. Не попадите в ту же ловушку!".

Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.