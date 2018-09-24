Украина Стали известны новые цены на алкоголь в Украине

2018-09-24 16:36 327

 

В Украине вырастут минимальные цены на алкогольные напитки. Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте Государственной фискальной службы.

По полученным данным, данное постановление правительства было разработано с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить объем теневой экономики.

Согласно документу, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки предлагается повысить на 12,4% - до 89,4 гривен (с 397,76 грн до 447 гривен за литр 100%-го спирта). Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% - до 321 гривны/литр 100%-го спирта.

Минимальные цены на вина натуральные повышены на 13,5% - до 42 гривен за бутылку 0,7 л в розничной торговле, на крепленые вина и вермуты - на 8,9%, до 49 гривен, на шампанское за бутылку 0,7 л - на 12,4%, до 89 гривен.

Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с 386,98 гривен за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 гривен, розничной - с 597,3 гривен до 641,6 гривен, "четыре звезды" соответственно с 412,85 гривен до 455,2 гривен и с 645,17 гривен до 696,7 гривен.

Для коньяка "пять звезд" минимальная оптовая цена снижена с 495,95 гривен до 481,6 гривен, тогда как розничная повышена с 692,6 гривен до 758,3 гривны.

Стоит отметить, что постановление вступит в силу через десять дней после его публикации. О дате вступления постановления в силу будет сообщено дополнительно.

Еще по теме

Заморозит всю Украину: синоптик анонсировала мощный антициклон

2018-09-24 19:00 387

Предприятия ПАО «МОТОР СИЧ» незаконно делят друзья нардепа Богуслаева

2018-09-24 12:40 351

Нацбанк Украины обновил официальные курсы валют по отношению к гривне

2018-09-24 11:42 345

КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет дождливо, ветренно и прохладно

2018-09-24 10:41 324

Еще новости в разделе "Украина"

Супрун рассказала, какие лекарства можно получить бесплатно

2018-09-24 21:00 75

В Донбассе боевики устраивают ВСУ смертельное "сафари"

2018-09-24 19:30 252

Заморозит всю Украину: синоптик анонсировала мощный антициклон

2018-09-24 19:00 387

В Украине могут исчезнуть книги отзывов и предложений

2018-09-24 18:00 165
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Супрун рассказала, какие лекарства можно получить бесплатно 2018-09-24 21:00 75
В Донбассе боевики устраивают ВСУ смертельное "сафари" 2018-09-24 19:30 252
Заморозит всю Украину: синоптик анонсировала мощный антициклон 2018-09-24 19:00 387
В Украине могут исчезнуть книги отзывов и предложений 2018-09-24 18:00 165

Лента

21:00 Супрун рассказала, какие лекарства можно получить бесплатно
20:30 Сенцова избрали почетным гражданином Парижа
20:00 Я собираюсь ударить Усика по лицу так сильно, насколько могу, - Беллью
19:30 В Донбассе боевики устраивают ВСУ смертельное "сафари"
19:00 Заморозит всю Украину: синоптик анонсировала мощный антициклон
18:30 Луценко: В Одессе отправили усиленную группу силовиков
18:00 В Украине могут исчезнуть книги отзывов и предложений
17:30 Порошенко ответил на предложение Путина по миротворцам
17:00 Олег потерял надежду и не знает, сколько еще продержится – сестра Сенцова
16:36 Стали известны новые цены на алкоголь в Украине