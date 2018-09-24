Политика Олег потерял надежду и не знает, сколько еще продержится – сестра Сенцова

2018-09-24 17:00 240

 

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии в России, не верит в свое освобождение, очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится. Об этом в интервью "Медузе" рассказала его двоюродная сестра, журналистка Наталья Каплан.

По ее словам, Олег потерял надежду. "Мы уже всех подняли. До кого еще на этой планете нужно достучаться, кто еще мог бы решить эту проблему, я не знаю. Такое ощущение, что ты расшиб себе лоб о стену, а толку ноль. Олег тоже потерял надежду. Он мне так и написал: "Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве", – это он имел в виду себя с детьми", – сказала Каплан.

Она отметила, что режиссер написал завещание, написал, что у него гипоксия и от этого страдает сердце и мозг. "Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится. Все это, конечно, пугает, потому что Олег – оптимист по жизни. Упаднические настроения и раньше у него проскакивали, но такой безнадеги я еще не видела. Если раньше он писал "может быть", "наверное", то тут – "я больше не верю", – рассказала сестра Сенцова.

Сегодня 134-й день голодовки крымского режиссера. Сенцов, приговоренный к 20 годам тюрьмы за якобы подготовку к террористическому акту, с 14 мая голодает, требуя освободить всех находящихся в России украинских политзаключенных.

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