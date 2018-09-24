Политика Луценко: В Одессе отправили усиленную группу силовиков

2018-09-24 18:30 216

 

В Одессу из Киева вылетела "усиленная группа правоохранителей", чтобы помочь в расследовании нападения на одесского активиста Олега Михайлика.

Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В связи с очередным нападением на активистов в Одессе провел совещание с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу", - написал он.

Луценко добавил, что ситуацию в области (в том числе и с нападениями на активистов) проанализируют на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября.

Как объяснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, "усиленная группа правоохранителей" состоит из следователей и прокуроров.

"Следователи и прокуроры из центрального аппарата усилят группу следователей Одесской области для того, чтобы быстрее расследовать это дело (нападение на Михайлика – ред.)", - сказала она.

Сарган не смогла уточнить, сколько человек полетели в Одессу, но отметила, что работать они будут, пока не будет раскрыто преступление.

Как сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, следствие по делу о покушении на Михайлика рассматривает уже пять возможных версий (ранее сообщалось о четырех).

"Первая версия связана с его общественной деятельностью. Вторая – с проблематикой по "Золотому берегу" (Олег Михайлик выступал с протестными акциями, как обманутый вкладчик). Третья – связана с проблематикой по авторынку "Успех". Четвертая – личные отношения. И пятая – покушение совершено неустановленными лицами с хулиганских побуждений", - отметил Головин.

Он добавил, что для раскрытия преступления против активиста создана "усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры".

Головин также отметил, что следствие готово сотрудничать с общественными активистами.

Как сообщалось, вечером 22 сентября в Одессе во дворе дома стреляли в Олега Михайлика – общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей". В партии уверены, что к нападению может быть причастен мэр Одессы Геннадий Труханов, акции против деятельности которого проводил Михайлик.

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